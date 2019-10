AVINATE irrumpe en escena para generar conocimiento sobre el vino uruguayo | Alva Sueiras

La idea fue de Pablo Rodríguez Mezzetta, sommelier, coordinador del curso de sommellerie de la Facultad de Química, docente y asesor de diversas organizaciones en materia de bebidas en general y de vinos en particular. No le costó demasiado generar adeptos que se fueron sumando al proyecto con el entusiasmo propio de quien ama lo que hace. La idea: crear un evento destinado a consumidores, aficionados y conocedores, con el vino uruguayo como eje central. El objetivo, anuncia Rodríguez: generar conocimiento, “hoy no disponible” en torno a la realidad del vino en Uruguay en un lenguaje accesible para el común de los mortales.

Con seis ponencias magistrales en las que el vocabulario técnico está vedado, Avinate reunirá, en una gran cata coordinada, a 140 amantes del vino, desde consumidores rasos y aficionados, hasta enólogos, bodegueros y sommeliers profesionales. Las ponencias, que tendrán una extensión de entre 40 y 60 minutos, partirán de los conceptos más simples y desembcocarán en los más complejos, todo ello en un tiempo récord con la idea de que los contenidos sean enriquecedores tanto para principiantes como para consolidados.

Cada ponencia se apoya en una cata guiada con una selección de vinos que ilustra el contenido de cada una de las temáticas seleccionadas. De este modo, los asistentes podrán catar en simultáneo los vinos comentados por los disertantes, todos ellos profesionales con amplia trayectoria en el mundo del vino.

La sommelier uruguaya afincada en España, Andrea Alonso Castaño (Nariz de Oro 2010) y el enólogo, Ingeniero Químico y Doctor en Química Eduardo Boido (Bodega Bouza), estarán a cargo de la charla “Rincón galitano”, un guiño a la cepa Albariño, hoy segunda en prestigio a nivel nacional. Los enólogos Juan Andrés Marichal (Bodega Marichal), Gustavo Pisano (Pisano Artesanía en Vinos Finos), Germán Bruzzone (Bodega Garzón) y Eduardo Boido, junto con el Ingeniero Agrónomo Marcelo Irurtia (Familia Irurtia), protagonizarán la charla “Hablemos del Pinot Noir”, según asegura Rodríguez “una de las cepas más difíciles de cultivar”. La ponencia pretende identificar la variedad de estilos y sus características en función de la ubicación geográfica y del modelo de vinificación, analizando las dificultades a las que se enfrenta cada productor en el proceso de cultivo y elaboración de sus vinos.

El Ingeniero en Alimentos Santiago Deicas (Establecimiento Juanicó), el Ingeniero Agrónomo Manuel Filgueira (Los Nadies Bodega Almacén) y Juan Andrés Marichal prometen una amena intervención con la ponencia “Interpretando el terroir”, donde desgranarán la importancia no solo del suelo y del clima, también del hombre y de sus sueños, de su filosofía y de su mano y arte al “blendear”.

Tras una pausa de dos horas para el almuerzo, la tarde anuncia sorpresas estimulantes. El enólogo y viticultor Daniel Cis (Campotinto, El Legado, Fripp y Cis) y la sommelier Soledad González Batto (Maridaje) presentarán “DO Carmelo”, un guiño a una de las regiones vitivinícolas que encierra una de las historias más fascinantes y más desconocidas del vino uruguayo, cronología histórica que será desvelada en el evento. Andrea Alonso y Pablo Rodriguez Mezetta disertarán sobre “Los Clásicos” -y los novo-clásicos-, ahondando en cómo definirlos y en cómo identificarlos en un marco polémico desde el punto de vista comercial y subjetivo desde lo conceptual. La última exposición “Rompiendo los esquemas”, apunta a poner en valor aquellos vinos que por sus particularidades de vinificación, cepa o ubicación, rompieron con lo establecido. Los responsables de la temática serán Alonso, Rodriguez y González. Al cierre de la jornada habrá una exposición de conclusiones finales. El conocimiento aportado en las distintas charlas, así como materiales complementarios (mapas, estudios de suelo, etc.), será publicado en formato documento en la web de Avinate para su libre uso. Se recomienda celeridad a los interesados en participar ya que apenas quedan una docena de plazas disponibles.

AVINATE

Sábado 19 de octubre de 9:30 a 20:30 horas

Holiday Inn Montevideo (Colonia 823)

Ticket con almuerzo: 130 USD

Ticket sin almuerzo: 105 USD

Descuento estudiantes de sommellerie y gastronomía: -10 USD

Incluye cocktail de clausura con jazz en vivo, juegos, degustación y market

Más info: www.avinate.uy